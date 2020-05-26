Ростов-на-Дону, , 21:41 — REGNUM Многофункциональные центры, работающие на территории Ростовской области, оказывают до 13 тыс. услуг в день. Об этом входе онлайн-брифинга 26 мая сообщил начальник управлений инноваций в органах власти облправительства Юрий Черныш.

«С 15 мая все многофункциональные центры Ростовской области возобновили работу в полном объёме. В настоящий момент МФЦ региона ежедневно оказывают 12−13 тыс. услуг, а также выдают около 2 тыс. результатов по ранее принятым делам. Однако в связи с действующими ограничительными мерами есть одно отличие в работе — попасть в МФЦ можно исключительно по предварительной записи», — отметил спикер.

При этом Черныш признал, что существуют проблемы при записи на приём в МФЦ. В частности, операторы кол-центров не справляются с потоком звонков. Однако попасть к специалисту можно, записавшись через мобильные приложения или сайт, или получить ту или иную услугу через портал госуслуг.

ИА REGNUM напоминает, что с 15 мая работа МФЦ на Дону возобновлена по предварительной записи. Ранее к специалисту можно было попасть только в случае, если дело носит неотложный характер.