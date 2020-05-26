Берлин, , 21:39 — REGNUM Правительство Германии намерено продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, до конца июня, 26 мая сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, между правительством ФРГ и федеральными землями Германии достигнуто соглашение о продлении ограничений, в том числе правил социального дистанцирования, как минимум до 29 июня.

В настоящий момент карантинные ограничения в Германии уже ослаблены, однако серьезные ограничения ведения бизнеса и свободы собраний все ещё действуют.

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