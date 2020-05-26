Екатеринбург, , 21:36 — REGNUM В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение потребителей, прерванное 25 мая из-за ураганного ветра. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

Как отмечает глава областного минэнергетики Николай Смирнов, без света остались более 130 тыс. человек. Теперь последствия устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате шквалистого ветра электроснабжение было прервано в 23 муниципалитетов. Устранять последствия стихии начали оперативно и ситуацию на личном контроле держал губернатор Евгений Куйвашев.

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