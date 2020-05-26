Москва, , 21:32 — REGNUM Для ряда отраслей бизнеса в Москве будут введены новые меры поддержки. Об этом 26 мая мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём личном блоге.

Так, для частных медицинских учреждений до 31 декабря 2020 года продлён срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Помимо этого, частные медицинские клиники, которые арендуют земельные участки и нежилую недвижимость у Москвы, освобождаются от уплаты аренды в период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года.

Дополнительные меры поддержки также вводятся для киосков «Печать». С учётом низкого спроса, распространителей печатных изданий планируется освободить от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца — с 1 апреля по 30 июня.

Ещё одна мера поддержки будет предназначена для инновационной деятельности. Для этого мэрия Москвы запускает программу пилотных тестирований. Подать заявку на участие можно будет на сайте i.moscow.

«Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предо­ставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях. А специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования», — отметил Собянин.

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