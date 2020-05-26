Челябинск, , 21:11 — REGNUM В Челябинском военном училище обнаружены заразившиеся коронавирусом. Такую информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

Один из граждан был выявлен в ходе превентивного тестирования. Контактировавшие с ним помещены на карантин, за ними круглые сутки наблюдают военные медики. У 12 человек пробы на COVID-19 оказались положительными.

Все заражённые чувствуют себя хорошо. Клинических проявлений COVID-19 у них нет. А в училище регулярно проходит дезинфекция.