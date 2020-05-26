Йошкар-Ола, , 20:47 — REGNUM В Марий Эл под наблюдением медицинских работников в режиме самоизоляции находятся 1525 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Из этого числа 1511 человек находились в контакте с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию. При этом наблюдение снято в отношении 7977 человек.

С момента начала наблюдений в республике проведено 38 341 исследование на наличие коронавирусной инфекции, за последние сутки проведено 750 исследований биоматериала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 26 мая выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1559 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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