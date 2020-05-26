Берн, , 20:44 — REGNUM Видеоклип российской группы Little Big на песню Uno, созданную для «Евровидения-2020», может побить рекорд по просмотрам среди всех клипов этого международного песенного конкурса.

22 мая видео Little Big на официальном YouTube-канале «Евровидения» преодолело отметку в 100 млн просмотров, а на сегодняшний день его посмотрели уже более 105 млн раз.

При сохранении таких темпов роста числа просмотров российский коллектив уже через несколько недель может обойти действующего рекордсмена — победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай, чьё видео на песню Toy имеет более 137 млн просмотров.

Напомним, конкурс «Евровидение-2020» должен был проходить с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме. От России на конкурс была выдвинута группа Little Big из Санкт-Петербурга, однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие было перенесено на следующий год.

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