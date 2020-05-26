Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что общее число жертв коронавируса в стране превысит 100 тысяч человек. Об этом он написал 26 мая в своём микроблоге в Twitter.

«Если бы я не делал свою работу хорошо и своевременно, мы потеряли бы 1,5−2 миллиона человек, в отличие от 100 тысяч с плюсом, каковой, вероятнее всего, будет цифра», — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп выразил мнение, что потери могли быть гораздо большими, если бы он не принял решения о закрытии въезда в страну из Китая.

«Потеря одного человека из-за этого невидимого вируса — это уже слишком много, его следовало остановить в его источнике, в Китае, но я действовал очень быстро и принимал правильные решения», — написал президент США.

Согласно последним оценкам университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по заболеванию на основе различных официальных данных, в США зафиксировано уже более 1,66 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 98,3 тысячи больных COVID-19 скончались.