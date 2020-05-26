Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM Уже 17 242 человека пострадали в Свердловской области от присасывания клещей в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Данные цифры в 1,3 раза выше показателей 2019 года (13 048), отмечают в ведомстве. При этом клещи покусали уже 4334 жителей до 17 лет, что больше в 1,6 раза показателей 2019 года.

В Роспотребнадзоре заявляют, что лицам, пропустившим ревакцинацию, необходимо убедиться в своей защищённости от энцефалита, сделав соответствующий анализ.

«По результатам исследования лечащим врачом будет принято решение о схеме проведения дальнейшей иммунизации. Обследование можно провести в аккредитованных лабораториях», — пишут в ведомстве.

Отметим, что на настоящий момент возобновлена лишь детская вакцинация от клещевого энцефалита, о возобновлении взрослой вакцинации не заявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге столкнулись с нехваткой вакцин в частных медицинских центрах. На исходе оказались запасы вакцин от коклюша, дифтерии, полиомиелита и столбняка из ФРГ по причине закрытия авиасообщения, передавали местные СМИ.

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