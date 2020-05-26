Малопургинский район, , 19:54 — REGNUM В Удмуртии 26 мая отмечается День бабушки. Праздник учрежден указом главы республики после успешного выступления местного коллектива «Бурановские бабушки» на конкурсе «Евровидение-2012». В этом году шестерых вокалисток коллектива поздравили активисты, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении организации «Молодежка ОНФ».

Волонтеры навестили каждую участницу коллектива и подарили артисткам горшечные цветы. Также были вручены продуктовые наборы, защитные маски и антисептики. Но главным подарком волонтеров стало видеопоздравление, в котором участники «Молодежки ОНФ» из более чем 20 регионов исполнили песню Party for Everybody на удмуртском языке.

Каждой из участниц коллектива показали видеозапись на ноутбуке.

«Из-за режима самоизоляции невозможно собрать весь коллектив в сельском доме культуры и показать видео на большом экране. Но мы привезли с собой ноутбук, и включили песню каждой участнице. Некоторые бабушки даже заплакали от радости», — рассказала одна из активисток Дарья Байраншина.

Женщины поблагодарили за такой приятный сюрприз, внимание и праздничное настроение и отметили, что волонтеры подарили множество приятных воспоминаний.

Кроме того, несмотря на всемирную известность, вокалистки живут простой сельской жизнью и нуждаются в помощи по хозяйству. Активисты решили взять над ними шефство. В следующий приезд в доме одной из артисток начнется ремонт силами волонтеров.

ИА REGNUM напоминает, широкую известность коллектив «Бурановские бабушки» получил в 2012 году после выступления на «Евровидении», где занял второе место. Средний возраст на момент успеха составлял 70 лет. Сам же ансамбль был организован полвека назад. В его репертуаре — народные удмуртские песни. Позже «Бурановские бабушки» стали исполнять известные западные хиты и российскую эстраду.