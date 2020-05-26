Москва, , 19:45 — REGNUM Следственный комитет России в 2017—2019 годах возбудил более тысячи уголовных дел после проверок по фактам публикаций в СМИ. Об этом 26 мая сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В ходе оперативного совещания с руководителями подразделений СК, состоявшегося в режиме видеоконференции, Бастрыкин отметил значимость непрерывного мониторинга средств массовой информации как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Он привёл статистические данные, согласно которым в 2017—2019 годах следователями проведено свыше пяти тысяч процессуальных проверок по публикациям в СМИ. Их результатом стало возбуждение свыше тысячи уголовных дел», — сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин также обратил внимание на ряд ситуаций, когда следственные управления начинали проверки только после непосредственного указания председателя, отметив, что «подобное отсутствие инициативы и промедление» является недопустимыми.

Глава СК поручил подчиненным реагировать на выявляемую в ходе мониторинга информацию, требующую реакции следственных органов, оперативно проводить необходимые проверки и информировать о их результатах общественность.