Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM Больницы Петербурга испытывают нехватку в сотрудниках. Сейчас во всех учреждениях вместе набирается три тысячи вакансий для медиков и обслуживающего персонала. Как сообщили в Смольном, медицинские учреждения смогут поискать сотрудников 28 и 29 мая на Ярмарке вакансий, причем соискатели впервые смогут пройти собеседование онлайн и устроиться на работу.

Напомним, ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 академик Евгений Шляхто заявил, что с начала пандемии в Петербурге заболели более трех тысяч медиков, некоторые из них погибли.

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«За последние три месяца в Петербурге существенно выросла потребность в медицинских работниках. В марте — апреле работодатели из сферы здравоохранения открыли на 400 вакансий больше, чем за это же время прошлого года. Требуются медсестры, младший медицинский персонал, обеспечивающий персонал: водители, уборщики. Много вакансий открыто для врачей-инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи», — сообщили в Смольном.

Чтобы попасть на собеседование во время ярмарки вакансий, нужно пройти регистрацию на сайте либо направить резюме, которое рассмотрят уже после окончания мероприятия. Само оно состоится 28 и 29 мая с 15:00 до 17:00 на сайте Санкт-Петербургского международного форума труда.