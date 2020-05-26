Санкт-Петербург, , 19:43 — REGNUM В Петербурге ежедневно кладут в больницу по 670 человек, а не по 200−300, как раньше, что власти связывают с последствиями майских праздников на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил 26 мая заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бригада скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновник уточнил, что в настоящее время в городе развернуты 11,5 тыс. коек для больных COVID-19 в 21 стационаре, и почти все они забиты под завязку.

«За последние несколько дней у нас установилась цифра: примерно 650 человек выписываем домой пациентов, это пациенты легкие либо выздоровевшие совсем, и примерно 650 человек мы госпитализируем. Чтобы понять объем, это по мощности практически Покровская больница. То есть мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и одну Покровскую больницу кладём», — сказал Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он подчеркнул, что это колоссальная нагрузка для сотрудников стационаров, которая не ослабевает ни на минуту. За 10−12 дней фактически «обновляется» состав пациентов каждой больницы.

Власти связывают пиковые показатели по госпитализации последних дней с последствиями майских праздников, когда петербуржцы массово проводили досуг, собираясь большими группами на воздухе, у воды, в парках или ходили в гости.

«Прежде всего мы это связываем с тем, что сейчас мы имеем пик после майских праздников, после 1 мая и 9 мая. Потому что примерно 10−15 дней прошло после того, как люди у нас массово стали выходить на улицы, встречаться. Мы именно с этим связываем этот пиковый подъем. Потому что еще две недели назад у нас средняя госпитализация в сутки была 200−300 человек. Сейчас у нас стабильно установилась цифра в 650−670 человек ежедневно — госпитализируем с пневмониями или с пневмониями с «ковидом», — заявил зампред комитета по здравоохранению.

В перспективе власти намерены открыть филиал Городской больницы № 20 на базе поликлиники № 42, что произойдет в ближайшие дни, а также открыть второй корпус больницы № 15. Кроме того, готов к открытию второй павильон в полевом госпитале «Ленэкспо» — на этот раз на 474 койки. Заметим, уже работает стационар в павильоне № 7 на 1000 коек.

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«Решается вопрос о переводе персонала Николаевской больницы целиком, всем коллективом, чтобы запустить эту часть, если понадобится. Пока мы справляемся теми стационарами, которые открыты, но в достаточно напряженном режиме», — сказал Сарана.

Напомним, на днях стало известно, что упомянутая выше Покровская больница переполнена — на примерно 550 коек там приходится 650 пациентов.

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За последние сутки в Петербурге зафиксировано 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии — 14 076 случаев. Скончались 150 человек. Выздоровели 3744 человека.

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