Лондон, , 19:21 — REGNUM В Великобритании за последние сутки скончались ещё 134 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 26 мая министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в стране возросло до 37 048.

Сообщается также, что за сутки на территории Соединённого Королевства зафиксировано 2004 новых случая заражения вирусом, общее количество выявленных инфицированных достигло 265 227 человек.

Напомним, днём ранее в Великобритании было выявлено 1625 новых случаев заболевания, 121 пациент с коронавирусом скончались.