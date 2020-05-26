Москва, , 19:20 — REGNUM В Москве у бизнес-центра «Балчуг Плаза», где располагается офис компании Google, подожгли дымовую шашку. Видео об этом разместил 26 мая YouTube-канал WarGonzo.

На кадрах мужчина в чёрной одежде и с маской на лице остановился на несколько секунд у входа, оставил на тротуарной плитке предмет, от которого исходил дым, и ушёл.

Как указывает портал «Новороссия», акция прошла 26 мая в знак протеста против политики YouTube в отношении каналов WarGonzo, NewsFront и AnnaNews, освещающих ситуацию в Донбассе.

Бизнес-центр, у входа в который оставили шашку, расположен на улице Балчуг в центре Москвы.

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