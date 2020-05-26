с. Стрелица, , 19:15 — REGNUM Отделение паллиативной помощи воронежского онкодиспансера в селе Стрелица Семилукского района Воронежской области переведено в режим обсервации из-за подтверждённого заражения коронавирусом у завотделением. Об этом 26 мая сообщили в оперативном штабе. В отделении на данный момент пациентов нет.

«С 18 мая по предписанию Роспотребнадзора отделение, расположенное в с. Стрелица, находится в режиме обсервации: диагноз коронавирус подтвердился у заведующего паллиативным отделением. Вместе с тем родственникам пациентов разрешили забрать их домой на самоизоляцию», — сообщили в оперштабе.

На данный момент у семи человек из числа сотрудников персонала выявлены положительные тесты на коронавирус, также заражение подтверждено у трёх человек из контактного круг, заболевание протекает бессимптомно. Что касается пациентов, то они взяты под регулярное амбулаторное наблюдение. Пока только одна пациентка направлена на стационарное наблюдение в БСМП № 1.

В помещениях отделения провели санобработку, 30 мая запланирована дополнительная дезинфекция персоналом паллиативного отделения. К работе в нормальном режиме отделение паллиативной медицинской помощи вернется 1 июня.