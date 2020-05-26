Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM В 32-м военном городке Екатеринбурга зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Данные сведения подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЦВО.

По данным военных, COVID-19 сначала выявили у четырех военнослужащих Свердловского гарнизона в ходе профилактического обследования. Сразу же после этого началась проверка контактных лиц, и еще у 16 военнослужащих был обнаружен возбудитель инфекции. Всех заразившихся поместили в инфекционный стационар.

«Их состояние здоровья — удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме», — сообщили в ЦВО

Над контактными лицами установлено круглосуточное медицинское наблюдение, их перевели на карантин. Проводится дезинфекция и санобработка территории военного городка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 4190 случаев выявления коронавируса.

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