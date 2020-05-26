Архангельск, , 19:04 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский опубликовал в соцсетях первый пост об объединении региона с Ненецким АО.

«Давайте честно вместе признаем, что без помощи Федерации сегодня движение вперёд и поступательное развитие практически невозможно. Сегодня на федеральном уровне большое внимание уделяется помощи и поддержке крупных инфраструктурных проектов. Например, у Архангельской области сильнейший промышленный потенциал, а у НАО — стратегически важное расположение, это ворота в Северный морской путь. У НАО — уникальные природные ресурсы, а у Архангельской области — технологии и научный потенциал. Объединение усилий может дать мощнейший экономический толчок развитию обеих территорий. Это не просто сухие цифры и проценты на бумаге, это новые школы и сады, рабочие места и дороги, это благополучие и достаток каждого из вас», — написал Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня врио губернатора НАО Юрий Бездудный и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский приняли участие в совещании с вице-премьером Юрием Трутневым. После встречи главы регионов написали в соцсетях о том, что разговоры о проведении референдума пока преждевременны.

Напомним, накануне члены рабочих групп по объединению регионов перенесли на неопределенный срок слушания по данному вопросу. Официальная причина переноса — необходимость собрать как можно больше предложений.