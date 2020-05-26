Москва, , 18:57 — REGNUM Средства, пожертвованные Русской православной церкви прихожанами, будут направлены на выплату жалований священнослужителям. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба Московской патриархии.

«По благословению святейшего патриарха Кирилла пожертвованные средства будут в ближайшее время направлены Московской патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалования духовенства за два месяца», — говорится в сообщается.

Отмечается, что деньги будут направлены также в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители.

Кроме этого, из пожертвованных на приходы средств будет оказана помощь священнослужителям, имеющим несовершеннолетних детей.