Челябинск, 26 мая 2020, 18:57 — REGNUM В Челябинской области местную жительницу подозревают в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Следователи считают, что днём 25 мая сотрудник полиции потребовал от находящегося в торговом зале продовольственного магазина гражданина и его супруги надеть маски. Но в ответ женщина нанесла сотруднику несколько ударов.
Сейчас идёт сбор доказательств. Решается вопрос о предъявлении даме обвинения. Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в регионе действует обязательный масочный режим.
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