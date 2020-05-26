Ижевск, , 18:54 — REGNUM До настоящего момента в Удмуртии завершены работы по реконструкции, ремонту и благоустройству территории 220 мемориалов памяти погибшим в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, в Ижевске уже завершены все работы. Отремонтирован памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии в сквере «Дружбы». Также завершены работы на объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в Отечественной войне 1941−1945 гг в Ижевске», на монументе-барельефе с фамилиями преподавателей и студентов Медицинской Академии, погибших в годы Великой Отечественной войны и памятник-бюст Ф.А. Пушиной. Кроме того, благоустроены Обелиск воинам-землякам и памятник воинам-металлургам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Аналогичные работа полностью завершили в Дебесском, Кизнерском и Киясовском районах.

Завершены работы по ремонту и реконструкции семи памятников воинам в Алнашском районе, работы на трёх мемориала продолжаются. В Балезинском районе готовы 15 объектов. В Воткинском районе отремонтированы 11 памятников, такое же количество — в Глазовском районе. 30 мемориалов из 32 уже отремонтированы и в Завьяловском районе, 28 памятников — в Игринском районе, 11 объектов — в Каракулинском районе, 4 памятника — в Кезском районе, по три — в Красногорском и Малопургинском районах, в Увинском районе отремонтировано 9 объектов, Ярском — 18, Можгинском — 11, Юкаменском — 2.

Ремонт памятных мемориалов проводится как за счет бюджетных средств в размере 57 млн рублей, так и на средства спонсорской помощи предпринимателей программы «Наша инициатива» — 68,5 млн рублей.

Всего в 2020 году, который являются Годом Памяти и Слава, будет отремонтировано 385 таких объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году мероприятия в День Победы в Удмуртии в основном проходили в режиме онлайн из-за коронавируса. В онлайн-формате даже была проведена традиционная «Эстафета мира». Причем изначально планировалось, что участников виртуальных забегов будет 1418 человек — ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. После того, как максимальное число участников было набрано, заявки от желающих продолжали поступать. Оргкомитет принял решение не ограничивать количество спортсменов.