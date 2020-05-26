Рим, , 18:53 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 26 мая, в Италии умерли 32 955 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 78 (днём ранее — на 92), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 144 658 человек, за день этот показатель увеличился на 2677 (днем ранее — на 1502).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 397 (днем ранее — на 300). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 230 555. В настоящее время заражены 52 942 человека — на 2358 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.