Курск, , 18:52 — REGNUM В Курской области продолжается всероссийская акция по предоставлению бесплатных продуктовых наборов пожилым и малоимущим гражданам. Об этом ИА REGNUM сообщил региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

Жителям региона раздали уже 15 тысяч таких наборов. Еще три тысячи сформировано, их выдадут в ближайшее время. В состав продуктовых наборов входят моющие средства, спички и растительное масло, крупы, мука, консервированные овощи, сахар, чай.

Рассчитывать на такую поддержку могут куряне в возрасте 65 лет и старше, получающие минимальную пенсию, малообеспеченные одиноко проживающие пожилые люди, не имеющие родственников. Заявки формируют органы местного самоуправления районов и городских округов по месту жительства нуждающихся. Акция финансируется из средств Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Доставкой занимаются активисты организации.

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