Краснодар, , 18:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку законности действий сотрудников полиции Краснодарского края, которые забрали в отдел за нарушение карантина мужчину, гулявшего с детьми, при этом двое детей остались одни на улице.

«Во время проверки оценим действия сотрудников полиции на предмет оставления малолетних детей в общественном месте без их законного представителя», — цитирует «Комсомольская правда» — Кубань» представителя прокуратуры Краснодарского края.

Инцидент произошёл в станице Варениковской Крымского района Краснодарского края вечером 18 мая. Мужчина гулял с двумя детьми, восьми и десяти лет, когда к нему подошли полицейские. После того как мужчину забрали в отдел, дети остались одни на площадке, с матерью детей связались очевидцы.

В ГУ МВД по региону сообщили, что местный житель находился в нарушение карантина в сквере вместе с детьми. В полиции также сообщили, что мужчина в общении с полицейскими вёл себя агрессивно, а потому был доставлен в отдел. В отношении нарушителя составили административные протоколы, суд оштрафовал его в общей сложности на две тысячи рублей. При этом в ГУ МВД также пообещали дать оценку действиям сотрудников.