Рига, , 18:21 — REGNUM Латвийская академия наук, Совет ректоров и Ассоциация университетов Латвии приняли совместное обращение, в котором выразили своё категорическое несогласие с принятыми министерством образования и утверждёнными кабинетом министров поправками к закону о Высших школах, пишет 26 мая портал nra.lv.

Академическое и университетское сообщество считает, что принятые поправки лишают вузы Латвии академической свободы, направлены на централизацию власти, характерную для тоталитарных систем, входят в противоречие в большой университетской Хартией, Сорбонской и Болонской декларациями, Лиссабонской конвенцией, а также другими рамочными международными документами в области науки и высшего образования.

Академия наук и университеты в своём обращении попросили депутатов Сейма не придавать согласованным правящей коалицией поправкам статус закона.

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