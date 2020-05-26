Волгоград, 26 мая 2020, 18:17 — REGNUM Избрана мера пресечения для заместителя прокурора Волгограда. Суд арестовал его на два месяца.
Высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов подозревают в покушении на получение взятки в значительном размере. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Срок ареста определили до 24 июля, сообщает РИА Новости.
ИА REGNUM напоминает, заместителя прокурора Волгограда задержали 25 мая.
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