Волгоград, , 18:17 — REGNUM Избрана мера пресечения для заместителя прокурора Волгограда. Суд арестовал его на два месяца.

Высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов подозревают в покушении на получение взятки в значительном размере. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Срок ареста определили до 24 июля, сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, заместителя прокурора Волгограда задержали 25 мая.

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