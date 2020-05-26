Москва, , 18:11 — REGNUM Средняя сумма сбережений, которую граждане России считают необходимым иметь на случай финансовых трудностей, составляет 350 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведёного компанией «Сбербанк Управление Активами».

Опрос показал, что средний размер финансовой «подушки безопасности» разнится в зависимости от региона. Так, самые высокие потребности оказались у жителей Санкт-Петербурга и Москвы, где эта сумма составила 581,9 тысячи и 521,5 тысячи рублей соответственно. На третьем месте оказались жители Перми с показателем 406,5 тысяч рублей.

Меньше всего для преодоления кризиса, согласно исследованию, требуется жителям Махачкалы — 240,1 тысячи рублей, Астрахани — 282,9 тысячи рублей, Барнаула — 285,9 тысячи рублей.

Как уточняется, исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.