Пенза, , 18:53 — REGNUM В Пензе ежегодное празднование Дня города, который отмечают 12 июня, перенесут на осень, сообщил мэр столицы Андрей Лузгин.

По его словам, в городе из-за угрозы распространения коронавируса невозможно будет провести традиционные массовые мероприятия — открытие галереи почета и славы Пензенской области, шествия, салюта, концертов и фестивалей. Ориентировочно, День города перенесен на сентябрь, добавил градоначальник.

День России, отмечаемый в этот же день — 12 июня, пройдет с соблюдением необходимых требований режима повышенной готовности и самоизоляции граждан. В связи с этим в Пензе скорректируют маршруты и графики проводимых рейдов с целью выявления нарушителей самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, празднование Дня города Новосибирска перенесено из-за коронавируса.

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