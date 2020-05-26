Севастополь, , 18:09 — REGNUM С 1 июня в Севастополе разрешат работу летних площадок кафе и ресторанов. Об этом 26 мая по итогам встречи с представителями отраслей, которые еще не возобновили работу, заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Ситуация позволяет контролировать распространение коронавируса и медленно снимать ограничения. С июня сфера общепита перейдёт на режим работы летних террас с соблюдением требований к количеству столиков и дистанции между ними. Если эпидемиологическая ситуация в городе не станет хуже, с 15 июня ресторанам разрешат принимать посетителей и внутри залов», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что с 1 июня в городе также возобновят работу частные образовательные организации, в том числе детские сады, курсы по подготовке к ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у двух жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус, с начала пандемии в городе, по данным местных властей, у 158 граждан выявили новую инфекцию.