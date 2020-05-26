Кронштадт, Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу приняли к своему производству уголовное дело, возбужденное органами МВД России в связи с осквернением Вечного огня на Якорной площади Кронштадта.

Вандалы осквернили памятник в Кронштадте Фото: Подслушано в Кронштадте //vk.com/lovekronshtadt

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 24 мая 2020 года у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» (памятник культурного наследия) в городе Кронштадте 36-летний мужчина и две молодые женщины пожарили сосиски на пламени Вечного огня.

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В течение дня 26 мая все трое злоумышленников были установлены полицией и доставлены в органы МВД для дачи показаний.

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«Решается вопрос о задержании указанных лиц, предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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