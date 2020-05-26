Мышкин, Ярославская область, , 17:57 — REGNUM Жители города Мышкин Ярославской области написали коллективное обращение, в котором требуют не перевозить в центральную районную больницу пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения. Как говорят инициаторы письма, под ним поставили свои подписи около 500 жителей города.

Мышкинская ЦРБ

«Как нам стало известно, 29 мая в Мышкинскую районную больницу эвакуируют из Ярославля тридцать больных, заражённых коронавирусом. Приспосабливают для этого терапевтическое отделение, находящееся в одном здании с хирургией, детским отделением, поликлиникой. Даже в годы Великой Отечественной войны солдат, больных туберкулёзом, лечили в семи километрах от Мышкина, не подвергая опасности заражения мирное население. Нас штрафуют за отсутствие масок и перчаток, а в этом решении департамента здравоохранения — полное пренебрежение элементарными мерами безопасности», — говорится в обращении.

Жители обращают внимание, что лечебное учреждение совсем не приспособлено для приема пациентов, потому они требуют изменить приказ депздрава и не отправлять в город больных коронавирусом.

«И не во время эпидемии больница работает с большим напряжением: сказалась пресловутая оптимизация. Здесь нет даже своего родильного отделения — закрыли. Не хватает врачей, медсестёр, санитарок. Большинство среднего медперсонала предпенсионного и пенсионного возраста, т. е. относятся к группе риска. И последнее: Мышкинский район на сегодняшний день один из немногих в Ярославской области, где всего два человека, зараженных коронавирусной инфекцией. Мы требуем оградить наш район от грозящей опасности и отменить непродуманное решение», — завершается текст обращения.

Документ уже отправлен губернатору Дмитрию Миронову и в прокуратуру Мышкинского района, планируется также переслать обращение в адрес главы государства. В администрации Мышкинского района подтвердили, что перепрофилирование коек в центральной районной больнице действительно планируется.

«Приказом Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области определен перечень медицинских организаций для долечивания пациентов, в том числе ГБУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» с утвержденным количеством разворачиваемых коек (40 коек). На эти койки будут направляться пациенты, самочувствие которых стабилизировали врачи в специализированных и перепрофилированных отделениях больниц под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. И, в первую очередь, это будут жители Мышкинского района», — пояснили в администрации Мышкинского района.

Ранее в департаменте здравоохранения Ярославской области разъясняли, что маршрутизация пациентов с коронавирусом в районные больницы является 4 этапом развертывания коечного фонда. При этом, Мышкинская ЦРБ в числе таких больниц не называлась.

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