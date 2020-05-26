Волгоград, , 17:56 — REGNUM Заключено соглашение между Фондом защиты прав дольщиков и Волгоградской областью, сообщает пресс-служба администрации региона. Сумма финансирования со стороны области составит 200 млн рублей.

Это новый для Волгоградской области механизм восстановления прав дольщиков. Соглашение позволит закончить строительство пяти домов-долгостроев в Волгограде. Ждут своих квартир порядка 700 участников долевого строительства в трёх районах областного центра — ЖК «Династия» в Ворошиловском, два дома ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском и два дома ЖК «Парк Европейский» в Кировском.

Наблюдательный совет Фонда определит способа восстановления прав дольщиков — завершение строительства или выплата компенсаций. Многоквартирные дома должны были сдать в 2015 году.