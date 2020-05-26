Екатеринбург, , 17:53 — REGNUM В Екатеринбурге зафиксировали пожар в здании Центра культуры «Орджоникидзевский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение по возгорании поступило в 19:14 по местному времени. На месте уже работают 60 челове личного состава, 17 единиц пожарно-спасательной техники.

«Принимаются меры по недопущению распространения огня на соседние строения», — сообщают в главке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарные потушили загоревшуюся неэксплуатируемую градирню на одной из производственных площадок Екатеринбурга.

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