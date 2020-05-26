Москва, , 17:52 — REGNUM Не все нюансы, связанные со страховыми выплатами медикам решены. Как заявил ИА REGNUM председатель региональной общественной организации профсоюза работников здравоохранения города Москвы Сергей Ремизов, требует проработки вопрос, связанный со страховыми выплатами медперсоналу в случае стойкой утраты трудоспособности в перспективе.

Указом президента РФ установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Среди прочего они включают и выплаты, связанные со стойкой утратой трудоспособностив результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного этой инфекцией при исполнении трудовых обязанностей. Так, стойкая утрата трудоспособности и приобретение инвалидности в результате осложнений после перенесенного COVID-19 предполагает выплаты в размере 2,06 млн рублей инвалиду I группы, 1,38 млн рублей — II группы и 688,1 тысячи — III группы.

«Медики сегодня находятся на передовой борьбы с инфекцией, и меры, предпринимаемые властями по их поддержке, в том числе финансовой, своевременные и обоснованные, — считает Сергей Ремизов. — Но, к сожалению, остается неурегулированным один очень важный момент, который волнует медицинское сообщество. Он связан с тем, что стойкая утрата трудоспособности может наступить у медиков, перенесших это заболевание, не сразу, а в перспективе. У нас уже есть работники, которые очень тяжело перенесли вирус, сейчас у них более или менее нормальное состояние, они продолжают трудиться, но что будет с ними через несколько месяцев или год, ни они, ни мы не знаем — данная вирусная инфекция новая и еще не описана в литературе. Минздрав России, к слову, уже пришел к выводу, что реабилитация после коронавирусной инфекции необходима даже пациентам с легким и бессимптомным течением заболевания, при этом процесс реабилитации может занимать от нескольких месяцев до года и более».

По словам Ремизова, временный порядок страховых выплат, не связанных со стойкой утратой трудоспособности, в отношении медиков уже определен правительством РФ, однако вопрос, связанный со страховыми выплатами в случае стойкой утраты трудоспособности в перспективе пока остается неурегулированным и требует своего закрепления в нормативных актах.