Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Петербургские врачи допускают возможность повторного заражения уже переболевших коронавирусной инфекцией пациентов. Об этом 26 мая заявил академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Приемное отделение больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

По имеющимся на сегодняшний день данным, медики не исключают вероятности повторного заражения коронавирусной инфекцией переболевших пациентов.

«Сегодня понятны сроки формирования иммунитета, сохранения иммунитета — 100−120 дней. Теоретически, такая возможность (повторного заражения) имеется. Сегодня есть случаи повторного инфицирования, только непонятно, это то, что не было диагностировано раньше, или повторное заболевание», — пояснил академик Шляхто.

Он также подчеркнул, что все люди, и те, кто переболел, должны быть осторожными. И даже имеющееся у них высокое количество антител к коронавирусу от повторного заболевания не гарантирует.

Напомним, Евгений Шляхто — глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, президент Российского кардиологического общества, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН

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