Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM В село Бараба (Свердловская область, Богдановичский район) так и не восстановили электроснабжение, несмотря на заявления областного ГУ МЧС о повсеместном возвращении электричества в дома жителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в главке МЧС сообщили, что к 17:00 по местному времени все системы жизнеобеспечения (включая электроснабжение) «заработали в штатном режиме повсеместно». Однако в селе Бараба до сих пор нет света (по состоянию на 19:30).

В населённом пункте лишились электроснабжения ещё вечером 25 мая, во время урагана, который тоже «погулял» в Барабе, поломав дома и заборы, повалив деревья.

Как сообщало ИА REGNUM. ранее власти сообщали, что света из-за урагана лишились 46 574 жилых домов по всей Свердловской области.

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