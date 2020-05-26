Москва, , 17:43 — REGNUM Порядок, в каком будет производиться госпитализация людей с COVID-19 в России, утверждён российским Минздравом 26 мая, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что госпитализации в стационар «подлежат пациенты с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, находящиеся в состоянии средней тяжести, в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии».

Средняя степень тяжести считается, если у лечащегося на дому пациента с диагнозом COVID-19 три дня не опускается ниже 38,5 °С температура.

Кроме того, в больницу будут отправлять людей с COVID-19 из группы риска, то есть тех, кому больше 65 лет, а также тех, у кого есть ряд заболеваний, в том числе хронических — таких, как диабет, онкологические заболевания.

Что касается несовершеннолетних пациентов, они должны быть госпитализированы при температуре более 39 °C в момент осмотра или выше 38 °C на протяжении пяти дней.

Также несовершеннолетние подлежат госпитализации при тахикардии, дыхательной недостаточности, наличии судорог или геморрагической сыпи, при тяжёлом обезвоживании.

Ещё показаниями для госпитализации несовершеннолетнего является наличие у него хронических заболеваниях лёгких, энодокринной системы, нарушение свёртываемости крови, онкология.

Также несовершеннолетнего должны положить в больницу, если его невозможно изолировать от людей или человека из группы риска или при отсутствии условий для его лечения на дому.

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