Бишкек, , 17:42 — REGNUM Власти Киргизии не будут использовать поезда для возвращения на родину киргизстанских мигрантов, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам высокопоставленного чиновника, правозащитники предлагают вывозить киргизстанцев из других стран на поездах, аргументируя свою инициативу тем, что это обойдется дешевле организации чартерных авиарейсов.

«Но такой вариант является слишком рискованным из-за угрозы заражения пассажиров коронавирусом, поскольку там есть условия для тесного контакта между людьми. Мы такое решение не поддерживаем», — пояснил он позицию минздрава.

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