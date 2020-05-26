Владимир, , 17:39 — REGNUM Художники Владимирской объединились, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Союза художников России, в регионе организовали благотворительную акцию «Художники — медикам».

Идея принадлежит владимирскому художнику Виктору Шамаеву, ветерану войны и труда, заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза художников России.

«На войне с эпидемией все врачи — без преувеличения герои, и мы обязаны их поддержать. Хочу подарить две свои картины в фонд будущей галереи, которую можно будет разместить в коридорах, ординаторских или больничных палатах медицинских учреждений. Представьте, как преобразятся интерьеры, какие эмоции будут вызывать картины у пациентов и медперсонала, если на них изображены знакомые и дорогие сердцу пейзажи, яркие натюрморты или жанровые сюжеты!

Поэтому я обращаюсь к своим коллегам, чья профессиональная деятельность связана с искусством, с созданием рисунков и полотен: давайте поддержим наших врачей и подарим им в благодарность картины. Если каждый выделит по одной работе, то от нашего владимирского отделения союза художников России можно будет собрать очень представительную коллекцию настоящих произведений искусства. Кроме коллег-художников я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, чей творческий потенциал способен реализоваться в рисунок или картину, которую они смогут передать будущей больничной картинной галерее», — сказал Шамаев в своём видеообращении.

Инициативу ветерана поддержало правление областного отделения Союза художников России, Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Центр пропаганды изобразительного искусства», сопредседатель регионального штаба ОНФ, заслуженный работник культуры РФ Анна Паевская и председатель владимирского клуба «Музы художников» Алевтина Улитина. Пока картины собирают в виртуальную галерею — авторы активно присылают фото и отсканированные произведения. После окончания режима самоизоляции художники смогут лично передать картины в медицинские учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом