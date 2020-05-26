Владимир, 26 мая 2020, 17:39 — REGNUM Художники Владимирской объединились, чтобы поддержать медиков, которые борются с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Союза художников России, в регионе организовали благотворительную акцию «Художники — медикам».
Идея принадлежит владимирскому художнику Виктору Шамаеву, ветерану войны и труда, заслуженному работнику культуры РФ, члену Союза художников России.
Инициативу ветерана поддержало правление областного отделения Союза художников России, Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области «Центр пропаганды изобразительного искусства», сопредседатель регионального штаба ОНФ, заслуженный работник культуры РФ Анна Паевская и председатель владимирского клуба «Музы художников» Алевтина Улитина. Пока картины собирают в виртуальную галерею — авторы активно присылают фото и отсканированные произведения. После окончания режима самоизоляции художники смогут лично передать картины в медицинские учреждения.
Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом