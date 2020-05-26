Москва, , 17:31 — REGNUM Проект «Бессмертный полк онлайн» приближается к заключительному этапу — в виртуальном строю уже прошли более 2 миллионов героев, до конца недели трансляция будет завершена. В целом в ходе онлайн-шествия будет показано порядка 2,7 млн. фотографий и записей об участниках войны.

За время онлайн-шествия почти 23,5 миллиона человек присоединились к трансляции на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре «Okko».

Модераторы проверили все присланные в проект заявки, часть из них была отправлена на доработку. На сегодняшний день для повторной модерации ожидается более 190 тысяч анкет.

«Большинство оставшихся заявок должны были доработать сами родственники, им пришло уведомление об этом, — рассказывает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, которая принимает участие в проверке анкет участников в качестве модератора-историка, — В течение нескольких дней мы закончим работу по модерации — осталось проверить менее 1000 заявок. Мы очень ждем и надеемся, что авторы оставшихся недоработанных анкет успеют изменить и отправить их на повторную проверку до завершения трансляции онлайн-шествия — чтобы все герои прошли в онлайн-строю».

Любые вопросы по «Бессмертному полку онлайн» можно уточнить на горячей линии по номеру 8 — 800 — 20 — 1945 — 0. За время работы проекта на нее обратились более 80 тысяч человек. Сейчас в режиме автоинформатора горячая линия работает круглосуточно, а с 9:00 до 21:00 по московскому времени можно обратиться к операторам.

Участники «Бессмертного полка онлайн» продолжают получать оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. Эту информацию организаторы присылают по адресу электронной почты, указанной при регистрации, или в личные сообщения в социальной сети, через которую участники авторизовались в проекте.

В случае, если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

По завершении трансляции найти своих героев в общем видеоряде «Бессмертного полка онлайн» можно будет до конца мая. А традиционное шествие Бессмертного полка на улицах и площадях во всех регионах России обязательно состоится, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.