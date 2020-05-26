Ростов-на-Дону, , 17:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируется провести парад Победы. Торжественный марш в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск, как ожидается, состоится 24 июня.

Подготовка к проведению парада Победы начнётся после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу подпишет соответствующее распоряжение, сообщили порталу Don24.ru в пресс-службе Южного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, казаки Всевеликого войска Донского должны были принять участие в параде Победы в Москве 9 мая 2020 года, однако в связи с распространением коронавирусной инфекции торжественный марш на Красной площади был отменён. В конце апреля донцы вернулись домой.

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