Москва, , 20:04 — REGNUM Если рассматривать сложившуюся в России ситуацию как явление непреодолимой силы, то, назначив Парад Победы на 24 июня, власти РФ поступили правильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил член генерального совета «Партии Дела», генерал-полковник Леонид Ивашов.

«У меня есть чёткое мнение, что Парад надо было проводить 9 мая, — сказал Ивашов. — С определёнными ограничениями и не только воздушный элемент. Ну, а если рассматривать ситуацию как явление непреодолимой силы, то, действительно, 24 июня — это наиболее удобный и важный день. По крайней мере, гораздо лучше и в политическом, и в геополитическом плане, чем 3 сентября. Потому что 24 июня 1945 года состоялся Парад. А 3 сентября — это был день победы над Японией. А мы должны признать, что победа над Японией — это в большей степени заслуга США. То есть мы бы праздновали День победы США над Японией. То есть мы бы закрепили эту победу во Второй мировой войне как раз за американским подходом, который преподносят всему миру. А 24 июня ближе к нам, это наша Победа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение провести парад Победы 24 июня.