Москва, , 17:26 — REGNUM Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах. Соответствующий документ размещён на официальном сайте ведомства.

В частности, Роспотребнадзор предписывает работникам спортивных учреждений использовать средства индивидуальной защиты — одноразовые и многоразовые маски или респираторы, а также перчатки ‑ и менять их каждые 2−3 часа.

В документе также предписывается проветривать помещения каждые два часа или после окончания сеанса занятий, дважды в день проводить влажную уборку, а по завершении обслуживания всех посетителей проводить дезинфекцию помещений с обработкой всех поверхностей, включая тренажёры, дверные ручки, выключатели и прочее.

Кроме этого, в документе прописаны необходимые меры по социальному дистанцированию. Так, расстояние между тренажёрами в залах должны быть не менее 1,5 метра, в бассейне на каждого посетителя должно приходиться не менее 5 квадратных метров площади поверхности воды или 10 квадратных метров дорожки бассейна.

Ежедневно перед началом рабочей смены должно проверяться состояние здоровья работников с бесконтактным замером температуры тела.