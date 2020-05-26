Москва, , 17:22 — REGNUM В Москве проведут эксперимент по частичной замене гражданского паспорта РФ функцией приложения «Мобильный идентификатор». Об этом 26 мая заявили в Минкомсвязи, передаёт RT.

«Эксперимент создаст условия для повышения скорости обслуживания граждан и комфортные условия для бизнеса при оказании государственных и коммерческих услуг в электронном виде», — заявили в Минкомсвязи.

Эксперимент планируется провести с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Приложением можно будет воспользоваться, если гражданин авторизуется через подтверждённую учётную запись на сайте «Госуслуги», при этом активацию можно сделать только в МФЦ.

Порядок проведения эксперимента будет установлен постановлением правительства России, также будет подготовлен специальный перечень услуг, которыми можно воспользоваться с помощью приложения.