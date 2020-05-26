Душанбе, , 17:21 — REGNUM Власти Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана ограничили въезд жителей других регионов страны и жителей ГБАО в город Хорог.

Как подчеркнул пресс-секретарь председателя ГБАО Голиб Ниятбеков, это ограничение не касается прибывающих из столицы страны — Душанбе, а также медработников и сотрудников органов местного самоуправления.

Такая ограничительная мера принята во избежание распространения коронавирусной инфекции, поскольку с появлением в стране коронавируса выходцы из ГБАО, проживающие в других районах Таджикистана решили вернуться. А это, считают в администрации области, грозит завозом инфекции в регион.

Отмечается, что дорога Душанбе — Хорог не закрыта, проезд по ней возможен, но не желателен.

«Дорога не закрыта, в город прибывают грузовики. Автомашины с пассажирами при необходимости могут прибывать в Бадахшан. Но, власти ГБАО просят жителей воздержаться от поездок в Душанбе и из Душанбе в Хорог», — пояснил Ниятбеков.