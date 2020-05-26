Кострома, , 17:21 — REGNUM В 2019 году за чертой бедности в Костромской области проживало 80,5 тысяч человек или 12,6% от общей численности населения. Об этом со ссылкой на данные «Костромастата» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нищий на улице Костромы Наталья Диева © ИА REGNUM

Доходы этих людей были ниже прожиточного минимума, который на 2 квартал 2019 года был установлен в размере 10,6 тысяч рублей в месяц. Хуже, чем в Костромском регионе дела были в Ивановской области — 14,2% бедных, лучше — в Ярославской области — 10,3% граждан с доходами меньше прожиточного минимума.

При этом, уровень разрыва между бедными и богатыми в «колыбели Романовых» был относительно невелик — 9,2 раза между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных граждан. Среди регионов ЦФО это самый низкий показатель. Наиболее глубокое расслоение по доходам наблюдалось традиционно в Москве — 16 раз, Воронежской и Липецкой областях.