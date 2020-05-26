Архангельск, , 17:21 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 95 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов: 61 северодвинец (в том числе 33 — сотрудники Севмаша и «Звездочки»), 15 архангелогородцев, трое новодвинцев, четверо жителей Вельского района, четверо жителей Устьянского района и по два — в Онеге и Плесецком районе.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе зафиксировано 1456 случав заражения SARS-CoV-2. 436 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ФМБА сообщило о смерти сотрудника ЦС «Звездочка» — у мужчины был обнаружен коронавирус. Ранее штаб сообщал еще о семи летальных исходах пациентов с коронавирусом. Однако официально в Архангельской области COVID-19 назван причиной гибели только одного пациента.