Кишинёв, , 17:00 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 24 июня посетит Москву для участия в Параде Победы по приглашению российского президента Владимира Путина. Как передает ИА REGNUM, участие Додона в параде подтвердили в пресс-службе главы государства.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня. «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы, мы сделаем это 24 июня», — сказал глава государства.

Ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции все массовые праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены. Часть из них прошла в новом формате — онлайн. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок. При этом 9 мая в столице состоялся воздушный парад. В небе над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов.

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