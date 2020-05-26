Брянск, , 17:18 — REGNUM Помочь с постройкой нового лечебного учреждения и школы-тысячника попросил 26 мая у Владимира Путина губернатор Брянской области Александр Богомаз. Стоимость проектов свыше 2,6 млрд рублей.

Брянская область пострадала во время аварии на Чернобыльской АЭС — 353 тысяч жителей региона сейчас проживают в зоне радиоактивного загрязнения. Брянская областная больница была построена в 1976 году, многие её отделения находятся в неприспособленных помещениях. Губернатор отметил, что региону необходима поликлиника на 200 посещений в смену и хирургический корпус на 90 коек. Этот проект изготовлен, прошёл экспертизу, его стоимость 1,5 млрд рублей. Во втором социальном объекте особо нуждаются семьи с детьми — в новом микрорайоне Брянска необходима современная школа на 1225 мест. Для её строительства необходим 1,1 млрд рублей.

«Прошу Вас поддержать нас в строительстве и выделении средств из федерального бюджета», — сказал глава региона.

«Конечно, я такое поручение правительству дам, мы вас поддержим. Но давайте так, чтобы это было всё-таки на условиях софинансирования. Потому что по бумагам, которые вы прислали, вы просите целиком и полностью из федерального бюджета. Мне кажется будет правильным, если это будет совместной работой», — ответил президент.

Напомним, Александр Богомаз на этой видеосвязи также попросил о поддержке на предстоящих выборах губернатора Брянской области в сентябре 2020 года.

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