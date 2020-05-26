Белогорск, Крым, , 17:14 — REGNUM Белогорский районный суд Крыма до 3 августа продлил владельцу парка львов «Тайган» Олегу Зубкову меру пресечения, включающую запрет выходить из дома. Об этом ИА REGNUM 26 мая сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил меру пресечения до 3 августа. Мера пресечения не менялась», — уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, против Олега Зубкова ранее было возбуждено уголовное дело по факту нападения льва на посетительницу парка в июле 2018 года. 3 февраля Белогорский районный суд заключил его под стражу в связи с нарушением подписки о невыезде.

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